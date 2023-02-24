Губернатор Свердловской области назвал беспределом вмешательство Пригожина в управление регионами

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил правительство Свердловской области в том, что на Урале отказываются с почестями хоронить участников военной спецоперации. Глава регина Евгенией Куйвашев прокомментировал критику в отношении области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Есть регионы РФ, которые откровенно гадят и не поддерживают СВО, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину», — сообщил господин Пригожин. Он подчеркнул, что в ряде регионов есть «просто форменный беспредел на местах», приведя в пример директора Музея истории города Игоря Пушкарева, которого в январе оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за антивоенный пост в сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «В целом, это сетевая проблема сегодня в стране. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят»,— заявил Евгений Пригожин.

Евгений Куйвашев в разговоре с 66.RU сказал, что господину Пригожину все сложнее «придумывать, к чему придраться, как еще обидеть регион». «„Беспредел“, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся»,— заявил глава региона.

Ранее режиссер и телеведущий Никита Михалков в выпуске «БесогонТВ» обвинил сотрудников Музея истории Екатеринбурга в попытке развалить страну. Причиной этому стало интервью научного сотрудника Вячеслава Печняка, который назвал заселение и освоение Урала «русской колонизацией». Кроме того, режиссер раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что команда этой организации «продвигает расчленение страны» и оказывает разрушительное влияние.

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