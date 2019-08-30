Покрас Лампас прокомментировал задержание православной активистки Оксаны Ивановой

Уличный художник-каллиграф Покрас Лампас высказался о задержании выступавшей против его «Супрематического креста» на Уралмаше директора Музея святости Екатеринбургской епархии Оксаны Ивановой. «Давайте не будем мешать термины: то, что делали активисты на площади, входит в категорию арт-перфоманса, хэппенинга, высказывания, пикетирования, но явно не митинга. Давайте не будем эти политические истории туда замешивать»,— заявил он в своём Instagram. По его мнению, «никого не посадят». Однако, полагает художник, раз были жалобы на акцию, значит, «кто-то недоволен даже такими высказываниями, что было логично».

Покрас Лампас подчеркнул, что разбираться в первую очередь нужно не с участниками акции, а с теми, кто пришел позже и угрожал залить площадь кровью. «Он не входит в число этих активистов от Оксаны, это посторонний человек довольно бандитской наружности»,— описал его художник.

Оксана Иванова ответила благодарностью на своей странице в Facebook. «Дорогой Покрас, спасибо за слова участия и поддержки, творческая солидарность, несмотря на разногласия, благодаря тебе оказалась реальностью более высокой, чем все отделы полиции вместе взятые, глубокой, серьезной и действенной. Мои молитвы с тобой!» — написала она.

Напомним, Оксана Иванова организовала акцию протеста «Не растопчи любовь!», направленную против работы уличного художника Покраса Лампаса, нарисовавшего «Супрематический крест» в рамках фестиваля Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Акция прошла 25 августа, в ней приняли участие менее 20 человек. Несколько верующих стояли в футболках со словами, складывающимися в фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», и держались за руки. Другие выступили с одиночными пикетами по периметру арт-объекта. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями. После прихода представителей фестиваля Stenograffia и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко участники акции вступили с ними в словесную перепалку. На следующий день организаторы фестиваля приняли решение приостановить работы по восстановлению объекта (работу повредили в ходе ремонта дороги), а Покрас Лампас отказался от визита в Екатеринбург из-за поступивших угроз.

Вчера активистку прямо в музее задержали сотрудники полиции и предъявили обвинение в организации несанкционированного митинга. Госпожа Иванова не признает вину, называя акцию на площади художественной.

Подробнее о задержании Оксаны Ивановой — в материале «Супрематический крест привел в суд»

Анна Лапина