Соотечественников из недружественных стран предложили освободить от экзамена на знание русского

МВД предлагает создать институт репатриации в рамках программы переселения. Одной из предложенных мер станет освобождение соотечественников из недружественных стран от экзамена на знание русского языка для участия в программе переселения в Россию.

Как следует из проекта поправок, подготовленных МВД, из недружественных стран в Россию переезжают «соотечественники, владеющие русским языком, воспитанные в традициях российской культуры». По мнению ведомства, требование сдачи экзамена на знание языка вызывает у них недоверие к России, а также создает ненужную нагрузку на сотрудников российских дипмиссий, численность которых сейчас значительно сокращена.

Как следует из проекта, в рамках программы будет введено понятие «репатриант». К ним предлагают отнести:

граждан Российской Федерации, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года;

бывших граждан Российской Федерации;

лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и являвшихся гражданами бывшего СССР;

лиц, у которых есть родственники по прямой восходящей линии, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР, территории Российской империи или СССР, в пределах границ России и обладавших российским паспортом.

Репатрианты будут освобождены от подтверждения владения русским языком для подачи заявки на участие в программе переселения. Они также смогут получить вид на жительство в России без предварительного получения разрешения на временное проживание. Кроме этого, они смогут выбирать механизм участия в программе переселения: на общих основаниях или с особенностями, предусмотренными программой.

В марте президент Владимир Путин добавил в программу переселения соотечественников требование владения русским языком. Подтвердить уровень владения языком можно документально или через собеседование с комиссией, которая формируется Министерством внутренних дел. В апреле премьер России Михаил Мишустин упростил переселение в Россию соотечественников, проживающих в недружественных государствах.

О программе — в публикации «Ъ» «Соотечественники в тылу врага».

Олеся Павленко