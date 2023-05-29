WSJ: Бразилия согласна с предложением США пересмотреть решение об экстрадиции Черкасова в Россию

Власти Бразилии согласились на предложение США пересмотреть решение о выдаче России Сергея Черкасова, отбывающего 15-летний срок за использование поддельных документов. В США его обвиняют в шпионаже и мошенничестве. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минюст США Фото: Минюст США

Власти Бразилии и США считают, что Сергей Черкасов выдавал себя за бразильского студента под именем Виктора Мюллера Феррейры в Вашингтоне, чтобы вести шпионаж против Запада в интересах России. В Бразилии его обвиняют в изготовлении фальшивых документов, шпионаже, отмывании денег и коррупции. Черкасов признал вину только по первому пункту. 17 марта Верховный суд Бразилии дал условное согласие на его отправку в Россию. Через месяц, уже в конце апреля, в Бразилию пришел запрос США о его экстрадиции.

Источники газеты рассматривают Черкасова как потенциального кандидата для участия в сделке по обмену заключенных между США и Россией. Собеседники издания утверждают, что США требуют его экстрадиции на фоне ареста в России американского журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого в марте (тогда же, когда было решено отправить Черкасова в РФ) задержали сотрудники ФСБ по подозрению в сборе сведений, составляющих гостайну.

В 2022 году власти Нидерландов сообщили, что Сергей Черкасов пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге под именем бразильца Виктора Феррейры. Власти США считают его «российским оперативником». При этом Черкасов не признает себя российским шпионом и утверждает, что хочет быть экстрадирован в Россию, где он обвинен в торговле наркотиками. Сергей Черкасов признал эти обвинения, однако власти Бразилии и США сомневаются, что он действительно причастен к этому.

Подробнее о Сергее Черкасове — в публикации «Ъ» «От ЧВК до УК».

Анастасия Ларина