WP: США попросили Бразилию выдать россиянина Черкасова, пытавшегося устроиться в МУС

Вашингтон попросил Бразилию экстрадировать россиянина Сергея Черкасова, который отбывает 15-летний срок за использование поддельных документов, пишет The Washington Post (WP). Соединенные Штаты обвиняют господина Черкасова в шпионаже и мошенничестве, в том числе банковском и визовом. В 2022 году власти Нидерландов утверждали, что россиянин пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге под именем бразильца Виктора Феррейры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Черкасов

Фото: Минюст США Сергей Черкасов

Фото: Минюст США

Собеседники WP сообщили, что Соединенные Штаты подали запрос об экстрадиции Сергея Черкасова во вторник. Из публикации следует, что Вашингтон считает господина Черкасова «российским оперативником». По данным TWP, Москва также просит у Бразилии об экстрадиции господина Черкасова по обвинению в торговле наркотиками. Источники издания считают это обвинение «уловкой».

Представители Бразилии заявили Вашингтону, что передадут его запрос в Верховный суд страны, который обычно занимается вопросами экстрадиции. При этом бразильские чиновники не исключают, что вопрос придется рассматривать на уровне президента страны. Бразильский адвокат господина Черкасова Паулу Феррейра сообщил TWP, что его клиент «сообщил бразильским властям о своем желании быть экстрадированным в Россию».

Американское издание дополнительно отмечает, что США требует экстрадиции господина Черкасова на фоне ареста в России американского журналиста Эвана Гершковича, которого ФСБ задержала в Екатеринбурге по подозрению в сборе сведений, составляющих государственную тайну.

Григорий Лейба