Сингапурский инвестфонд Temasek наказал сотрудников, инвестировавших в криптобиржу FTX

Сингапурский инвестфонд Temasek Holdings принял решение урезать размер денежного вознаграждения сотрудников, ответственных за инвестиции в рухнувшую в прошлом году криптовалютную компанию FTX Group.

Внутренняя проверка Temasek показала, что решение инвестировать $275 млн в FTX само по себе не было незаконным и не шло вразрез с правилами самого инвестфонда. Более того, компания отмечает, что любые инвестиции несут в себе определенные риски. Тем не менее вложение средств в FTX нанесло материальный и репутационный ущерб компании, говорится в заявлении Temasek. Коллективную ответственность за решение инвестировать в FTX взяли на себя отдел планирования инвестиций и топ-менеджеры инвестфонда, выплаты которым в итоге и будут сокращены.

Кирилл Сарханянц