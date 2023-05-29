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Коммерсантъ FM
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Dongfeng готовит пять моделей для российского рынка

Компания Dongfeng анонсировала выход пяти моделей на российский рынок, сообщает «Дром» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в 2023 году в России появятся две новинки, а на 2024 год запланирована премьере еще трех моделей. Пока неизвестно, какие автомобили китайский бренд готовит для российского рынка, но заявлено, что речь идет о моделях с бензиновыми двигателями.

Как отмечает «Дром», в число новинок не включены автомобили, которые станут поставляться под новым брендом Forthing, а также электромобили под маркой Voyah — этими моделями станут заниматься отдельные от Dongfeng представительства.

Напомним, ранее Dongfeng представила в России новый седан Shine Max. Продажи автомобиля, стоимостью 2,9 млн руб, начнутся в 2023 году.

Максим Вершинин

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