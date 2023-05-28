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Коммерсантъ FM
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В Турции задержали пять человек за провокационные сообщения о выборах

В Турции начато расследование после размещения в соцсетях провокационных постов о втором туре президентских выборов. Расследование проводит генеральная прокуратура Стамбула, задержаны пять человек, сообщает издание SonDakika.

В аккаунтах распространялась манипулятивная информация, связанная с выборами и направленная на нарушение общественного порядка. Эти сообщения вводили в заблуждение и создавали ложное восприятие у общественности. В связи с распространением ложной информации задержаны пять подозреваемых.

Сегодня, 28 мая, проходит второй тур президентских выборов, первый состоялся 14 мая. По его итогам действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, его соперник, представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу,— 44,88%. Для победы на выборах в первом туре было необходимо набрать больше 50% голосов.

О выборах читайте в публикации «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Мария Федотова

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