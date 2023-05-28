В приграничных районах Белгородской области и Белгороде досрочно завершили учебный год

Во всех приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольском городских округах досрочно завершили учебный год на фоне обстрелов. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Все необходимые команды даны. И через школы, и через министерства и департаменты образования. Вся информация будет доводиться непосредственно до учителей, родителей и детей»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков добавил, что власти с понедельника начнут собирать заявки на детский отдых за пределами региона. По его словам, губернаторы других регионов предложили Белгородской области дополнительную помощь в обеспечении мест для детского отдыха.

В последние дни обстрелы приграничных районов Белгородской области усилились. 26 мая Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз. Вчера, 27 мая, при обстреле района погиб мужчина, еще двое подростков получили ранения. Из-за обстрелов власти отложили сдачу ЕГЭ в округе.

Олеся Павленко