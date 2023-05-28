ГИБДД сообщило об аварии с участием Ройзмана под Екатеринбургом

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) попал в ДТП на трассе в Свердловской области, сообщила городская Госавтоинспекция. Никто не пострадал, машины получили «механические повреждения».

В дежурную часть об аварии сообщил один из ее участников. Водители сами проехали в пункт оформления ДТП, сообщила пресс-служба ГИБДД «РИА Новости». Подробности произошедшего в ведомстве не раскрыли. Сам господин Ройзман не комментировал информацию.

Евгений Ройзман возглавлял Екатеринбург в 2013–2018 годах. В ноябре 2022 года был внесен в реестр иноагентов. На прошлой неделе был оштрафован по статье о дискредитации армии на 260 тыс. руб.

Об открытии в Екатеринбурге барельефа с изображением политика — в материале «Ъ» «Евгения Ройзмана пригвоздили к истории».

Леонид Уварчев