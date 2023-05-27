ООН приостановила выплату денежной помощи сирийским беженцам в Ливане в долларах и местной валюте. Это произошло из-за критики со стороны высокопоставленных ливанских чиновников. Ранее на фоне экономического спада в Ливане ООН решила распределять помощь беженцам как в долларах, так и в ливанских фунтах.

Экономический спад в Ливане начался в 2019 году, с тех пор местная валюта потеряла более 98% своей стоимости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев зарегистрировало в стране около 800 тыс. сирийцев, сообщает агентство Reuters. В Ливане также возникла социальная напряженность из-за ситуации с беженцами, отмечает агентство.

После запросов Ливана было принято решение временно приостановить использование долларов наряду с ливанскими фунтами для выплаты денежной помощи беженцам в следующем месяце, обсуждение надлежащего способа оказания помощи продолжается. Об этом говорится в заявлении ООН.

Ранее во всемирной организации заявили, что «быстрое обесценивание» фунта, колебания обменного курса и логистические проблемы сделали «невозможным для ООН и партнеров продолжать выплачивать денежную помощь только в ливанских фунтах». Однако в ООН изменили свою позицию после встреч вчера, 26 мая, с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и министром по социальным делам Эктором Хаджаром.

Выяснилось, что ливанские власти не знали о «долларизации» помощи. Министерство не было должным образом проинформировано о решении предоставить помощь в долларах, что, по словам господина Хаджара, усилит напряженность в отношениях между беженцами и ливанцами.

Ранее ливанская армия провела рейды в местах, где размещаются беженцы. Источник в гуманитарной сфере сообщил Reuters, что более 2 тыс. человек были задержаны, более 1,4 тыс. — депортированы в Сирию. Официальные лица между тем заявляют, что Ливан больше не может принимать сирийцев из-за финансового кризиса.

Мария Федотова