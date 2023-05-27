Конкуренция внесла свой вклад

Банки постепенно увеличивают ставки по вкладам. А денег клиентов на депозитах и счетах становится больше, следует из подсчетов ЦБ. По данным регулятора, в середине мая средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших кредитных организациях страны превысила отметку в 7,7%. Произошло это впервые с февраля. При этом количество средств граждан на банковских счетах и депозитах в апреле выросло на 1,6% и составило 37,7 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Конкуренция в борьбе за вкладчиков между банками обостряется, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «Повышение ставок по депозитам отражает заинтересованность банков в том, чтобы люди хранили на них средства. Почему это происходит? Сегодня доходности на рынке ОФЗ, в которые вкладываются кредитные организации, заметно выше ставки Центрального банка и ставок по депозитам.

Соответственно, это позволяет им получать довольно безопасно вполне приличную прибыль, забирая разницу между доходностью ОФЗ и банковских депозитов. Банковская сфера отличается тем, что там присутствует конкуренция, поэтому повышение ставок в некоторых организациях говорит нам о том, что они пытаются конкурировать за депозиты населения для дальнейшего заработка на рынке облигаций федерального займа.

Население сейчас заинтересовано в среднесрочных вкладах. Большие проценты, которые банки предлагают по вкладам на три-пять лет, как правило, ориентированы прежде всего на более крупные суммы и недоступны большинству людей. Поэтому граждане ориентируется все-таки на среднесрочные — от полугода до года. Они более интересны потребителям, поскольку там приличная доходность и, скажем так, деньги не остаются без контроля на длительный срок».

На днях Сбербанк обнародовал прогноз, согласно которому объем средств физлиц на депозитах и счетах в российских кредитных организациях по итогам года вырастет на 12-14%, а не на 7-9%, как предполагалось ранее. Эта оценка вполне обоснована, полагает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Для этого хорошие предпосылки. Есть несколько факторов, которые влияют на динамику вкладов и счетов физических лиц. В первую очередь это доходы и поступления населения и, собственно, возможности их сберегать. Во-вторых, это доверие к банковской системе и вкладам.

В какие-то периоды мы видели связанные с этим существенные оттоки, в частности, в прошлом году. Они были локальные, и эти средства достаточно быстро вернулись.

Третий фактор — альтернативы вкладам, другие инструменты с похожим уровнем риска, может быть, даже с более высоким. Но и, возможно, с более высокой доходностью, особенно если и по вкладам она становится низкой, ниже инфляции сейчас.

Все три фактора довольно благоприятны на данный момент. Есть некоторый рост доходов, нет негативного отношения к банковской системе, системе страхования вкладов, а также каких-то предпосылок для перетока в наличность и другие формы. Что касается альтернатив, облигационный рынок и другие способы инвестирования оттягивают часть сбережений, но не очень большую долю. Но даже при этом вклады вполне могут показать плюс 10% прироста».

Остатки средств физлиц в валюте в российских банках в апреле сократились на 4,6% или на $2,3 млрд (в эквиваленте эта сумма составляет 176 млрд руб.) В ЦБ это объясняют продолжающейся конвертацией сбережений граждан в национальную валюту, а также, вероятно, переводами денег за рубеж.

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Андрей Загорский