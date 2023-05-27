В Мариинском дворце вручили знаки отличия почетным гражданам Санкт-Петербурга

В Ротонде Мариинского дворца в субботу, 27 мая, состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Решением Законодательного собрания города в этом году этого звания были удостоены народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В церемонии приняли участие полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского ЗакСа Александр Бельский, члены правительства Петербурга, депутаты городского парламенты, почетные граждане Санкт Петербурга, а также представители общественности.

Отметим, что Эдита Пьеха в Мариинском дворце не присутствовала, знак отличия за нее получила внучка певицы Эрика Быстрова.

Напомним, что в 2023 году Заксобрание Петербурга решило избрать не более двух почетных граждан города. Всего же на сегодняшний день это звание присуждено 49 петербуржцам. Первым почетным гражданином города был академик Дмитрий Лихачев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские градозащитники потребовали лишить звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» балетмейстера Бориса Эйфмана — из-за сноса исторических зданий для нжд возглавляемой им Академии танца.

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