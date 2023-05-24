Градозащитные активисты потребовали лишить Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга

Петербургские градозащитные активисты требуют лишить звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» балетмейстера Бориса Эйфмана из-за сноса исторических зданий для нжд возглавляемой господином Эйфманом Академии танца. Соответствующая петиция появилась в Telegram-канале активистов «Градозащитный пресс-центр».

«Фактически возглавляемыми им (Борисом Эйфманом — «Ъ-СПб») бюджетными учреждениями Академический театр балета Бориса Эйфмана и Академия танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне были уничтожены два объекта культурного наследия, а также два сквера»,— говорится в тексте петиции.

Речь идет о Доме Басевича и здании кинематографа «Ассамблея» на улице Лизы Чайкиной, а также сквере Большой Пушкарской улице и зеленой зоне строящегося парка «Тучков Буян». Градозащитники указывают на нарушения при демонтаже зданий и вмешательство в ансамблевую застройку квартала. Также, по их мнению, Борис Эйфман «демонстративно» избегает любых контактов с активистами по этим вопросам.

«Целенаправленное и последовательное уничтожение культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга, деятельность, направленная во вред петербуржцам, во вред детям, не могут быть оправданы какими бы то ни было заслугами Эйфмана Б.Я., если таковые имеются. Учитывая вышеизложенное, требуем лишить Эйфмана Б.Я. звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга"»,— сказано в петиции.

Борис Эйфман получил звание почетного гражданина Петербурга в 2021 году.

Напомним, что снос Дома Басевича в Петербурге начался 18 мая. Внутрь здания в знак протеста против его уничтожения проникли несколько человек, которые находились там, пока велись демонтажные работы. В результате начавшихся работ также оказался поврежден соседний жилой дом. При этом Куйбышевский районный суд Петербурга отказался вернуться к рассмотрению вопроса об отсутствии аварийности Дома Басевича по иску градозащитников.

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