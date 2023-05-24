Певица Эдита Пьеха и блокадница Надежда Строгонова стали почетными гражданами Петербурга

Законодательное собрание Петербурга выбрало новых почетных граждан города. Ими стали певица Эдита Пьеха и блокадница Надежда Строгонова, пишет 24 мая спикер ЗакСа Александр Бельский.

Всего в этом году на звание претендовало четыре петербуржца. Среди них заслуженный инженер России и конструктор подводных лодок Юрий Кормилицин и доктор геолого-минералогических наук, член союза ученых Петербурга и русского географического общества и ассоциации полярников города Михаил Спиридонов.

В 2023 году Эдиту Пьеху выдвинули на звание почетного гражданина Петербурга в 15-й раз. В прошлом году ими стали глава Газпрома Алексей Миллей и президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что депутаты решили выбирать не более двух почетных петербуржцев в год.

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