В Петербурге изберут не более двух почетных граждан в 2023 году

ЗакС Петербурга принял решения избрать в 2023 году не более двух почетных граждан города. Об этом решении рассказал спикер парламента Александр Бельский, пишет «Фонтанка» из зала закрытого заседания.

Всего в этом году на это звание претендует четыре петербуржца. Среди них народная артистка СССР и певица Эдита Пьеха, блокадница и заслуженный педагог Ленинграда Надежда Строганова, заслуженный инженер России и конструктор подводных лодок Юрий Кормилицин и доктор геолого-минералогических наук, член союза ученых Петербурга и русского географического общества и ассоциации полярников города Михаил Спиридонов.

При этом изначально на звание претендовали пять человек — блокадник и создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни» Валерий Селиванов умер. По словам господина Бельского, звание почетного гражданина не может вручаться посмертно.

В прошлом году почетными гражданами стали глава Газпрома Алексей Миллей и президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте