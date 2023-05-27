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Краснодарский застройщик восстановит частный дом, пострадавший от атаки дронов

Строительная компания Dogma безвозмездно восстановит частный дом по улице Гаражной, пострадавший от взрыва беспилотника в Краснодаре. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе застройщика.

Фото: Евгений Наумов

Фото: Евгений Наумов

По данным компании, инженеры провели экспертную оценку целостности здания, пострадавшего при взрыве, и вынесли решение по усилению несущих конструкций. Кроме того, 26 мая специалисты демонтировали шифер и установили временное пленочное покрытие, защищающее крышу от дождя и ветра. 27 мая они демонтируют разрушенные участки и произведут устройство новой стропильной системы. После этого застройщик капитально отремонтирует крышу и полностью заменит окна.

Утром 26 мая в Краснодаре прогремел взрыв в районе улицы Морской. Власти Краснодара сообщили о повреждении офисного здания и жилого дома, а также двух зданий на улице Гаражной, расположенной неподалеку. Там выбило окна в пятиэтажном доме и повредило крышу частного домовладения. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что причиной взрыва стала атака двух беспилотников.

Александр Орлов

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