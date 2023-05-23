«Ювентус» лишен 10 очков в чемпионате Италии за финансовые нарушения

Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола лишил «Ювентус» 10 очков в чемпионате по футболу за финансовые нарушения. Таким образом, суд после пересмотра решения уменьшил наказание на 5 очков. Кроме того, оправданы семь функционеров футбольного клуба.

После решения суда «Ювентус» опустился со второго на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На его счету теперь 59 очков. На фоне вынесенного решения он также проиграл клубу «Эмполи» со счетом 1:4.

Апелляционный суд Итальянской федерации футбола возобновил разбирательство о махинациях в январе. «Ювентус» изначально был лишен 15 очков в чемпионате. Бывшее руководство клуба было отстранено от футбола на различные сроки. Комитет спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии в апреле удовлетворил апелляцию «Ювентуса» и потребовал от Федерального апелляционного суда Итальянской федерации футбола пересмотреть наказание. На это время санкции в отношении клуба были отменены. В итоге наказание для клуба было снижено, а бывший вице-президент Павел Недвед и другие функционеры были оправданы.

Подробнее о разбирательстве — в материале «Ъ» «"Ювентусу" вернули нажитое непонятным трудом».

Леонид Уварчев