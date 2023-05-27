Глава ВВС Великобритании Уигстон назвал Россию угрозой для НАТО

Глава британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон заявил, что, если Россия не достигнет своих целей в ходе специальной военной операции, она будет представлять угрозу для Великобритании и НАТО. По его словам, именно на этих угрозах необходимо «сосредоточить наши умы».

Майкл Уигстон сказал The Telegraph, что российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки «представляют угрозу для Великобритании и НАТО». Он допустил, что в случае победы Украины российские военные силы окажутся «мстительными».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что страны Запада ведут против России «по сути, необъявленную войну», имея в виду в том числе активность ядерных миссий стран–членов НАТО. В ответ Россия совместно с Белоруссией приступили к «укреплению совместного оборонного пространства», договорившись о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории республики.

Лусине Баласян