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Коммерсантъ FM
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Шойгу: Запад требует от ВСУ в обмен на $65 млрд демонстрировать успехи, не считаясь с потерями

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд. Взамен, по словам российского министра, союзники Киева требуют демонстрировать тактические успехи, не считаясь с потерями. Также он дал оценку числа иностранных наемников, которые воюют за Украину. По словам господина Шойгу, речь идет о 2,5 тыс. человек.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила $65 млрд»,— сказал Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске. По его словам, это «приводит к эскалации конфликта и затягивает его».

Министр обороны РФ также добавил, что деятельность Соединенных Штатов и их союзников формирует очаги напряженности у границ стран-участниц ОДКБ. «Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж»,— сказал глава Минобороны.

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