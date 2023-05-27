МВФ считает, что крахи банков в США могут стать прелюдией более серьезных проблем

Международный валютный фонд (МВФ) в новом докладе рассказал о рисках для американской финансовой системы. Эксперты организации считают, что недавние банкротства банков могут быть предвестником более серьезных проблем.

«Недавние крахи крупных, международно неактивных банков, которые пока что оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия, потенциально могут быть прелюдией к более серьезным и укорененным системным проблемам финансовой стабильности»,— говорится в докладе на сайте МВФ.

Одним из рисков фонд называет сохранение высоких процентных ставок со стороны ФРС. По мнению МВФ, «нереализованные убытки от вложений в долгосрочные ценные бумаги приведут к тому, что у банков и небанковских организаций стоимость нового финансирования для домохозяйств и корпораций станет неуправляемой».

Кроме этого МВФ предупредил о последствиях негативных событий в американской финансовой системе для мира. Организация считает, что возможный спад деловой активности в США, укрепление доллара и высокие процентные ставки ФРС могут спровоцировать «значительные негативные макрофинансовые последствия для остального мира».

С марта в США закрылось три региональных банка: Signature Bank, Silicon Valley Bank и First Republic Bank. По данным Financial Times, банк Western Alliance, базирующийся в Аризоне, рассматривает вариант своей продажи.

О банковском кризисе — в материале «Ъ» «Не меньше трех томов за месяц».

Леонид Уварчев