ТАСС: завод «Азовсталь» был атакован дальнобойными ракетами Storm Shadow

Мариуполь вечером в пятницу, 26 мая, подвергся обстрелу дальнобойными ракетами Storm Shadow британского производства, сообщил источник ТАСС в силовых структурах Донецкой народной республике. Он обвинил вооруженные силы Украине в атаке завода «Азовсталь».

Передача Украине дальнобойных ракет остается спорной темой среди союзников. Великобритания в мае стала первой страной, которая одобрила такие поставки. Storm Shadow способна поражать цели на расстоянии до 250 км. США по-прежнему не планируют направлять Украине свои ракеты ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон опасается, что Киев будет использовать снаряды для ударов вглубь России.