В Армавире из-за подтоплений перекрыли движение в двух тоннелях

В Армавире из-за подтопления было перекрыто движение в двух тоннелях. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По информации пресс-службы администрации города, из-за проливных дождей 26 мая около 18 часов произошло частичное подтопление двух тоннелей. На объекте по улице Новороссийской работает насосная станция, по улице Кирова вода уходит самотеком в ливнеотвод. В 19:35 движение в тоннелях возобновили.

Мощные ливни прошлись сегодня по всей Кубани. В нескольких районах Краснодара были затоплены дороги. В Курганинском районе только за час выпало 40 мм осадков. В четырех поселениях Лабинского района пришлось ввести режим ЧС из-за подтоплений.

Татьяна Ручкина

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