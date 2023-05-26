В Краснодаре затопило улицы из-за сильного ливня

В Краснодаре 26 мая из-за сильного ливня затопило дороги в нескольких районах, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по краю.

Подтопления зафиксированы в поселке Индустриальном, на улицах Комсомольской и Тихорецкой, на перекрестке улиц Ивановская и Кисляковская, в поселке Лазурном, на улице Октябрьской и Тенистой. В соцсетях сообщают о подтоплениях в Музыкальном микрорайоне.

Воду с проезжей части откачивает спецтехника, работают муниципальные службы.

В региональном главке МЧС напоминают, что в крае до 28 мая действует штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений, спасатели несут службу в режиме повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, до конца недели на Кубани ожидается очень сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

В Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах возможен подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.

Наталья Решетняк

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