В Курганинском районе за час выпало 40 мм осадков

За один час в Курганинском районе выпало до 40 мм осадков. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

«Количество подтопленных придомовых территорий уточняется. Работает специальная техника, специалисты ведут мониторинг состояния водных объектов»,— отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

26 мая на территории Краснодарского края и Адыгеи прошли сильные осадки. В Краснодаре из-за сильного ливня затопило дороги. В четырех поселениях Лабинского района из-за подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации.

В адыгейском ауле Ходзь в результате дождевого паводка оказались подтоплены дороги и территории более 100 частных домов. В регионе организовали работу четырех групп по оценке ущерба.

Татьяна Ручкина

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