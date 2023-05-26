В четырех поселениях Лабинского района ввели режим ЧС из-за подтоплений

В четырех поселениях Лабинского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

В Лабинске оказались подтоплены 25 частных домов и 55 придомовых территорий. Во Владимировском сельском поселении подтоплен один дом и 22 придомовые территории. В Зассовском поселении из берегов вышел Ерастов ручей. Подтопленных домов нет.

В хуторе Северный вышла из берегов река Грязнуха, из-за этого в Вознесенском сельском поселении подтопило 11 домовладений, шесть из которых нежилые. Жители от эвакуации отказались.

Татьяна Ручкина

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