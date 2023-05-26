Сальдо рассказал об отравлении боевым ядом в августе 2022 года

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе 2022 года его отравили боевым ядом. Исполнителем покушения, по словам господина Сальдо, стал человек из «его ближнего окружения», он пошел на это за «очень большие деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом все. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого человека, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно»,— рассказал Владимир Сальдо в эфире «Первого канала».

Врио херсонского губернатора уточнил, что в результате отравления он потерял сознание и не приходил в себя около двух недель. По словам господина Сальдо, после этого инцидента он «стал более осмотрительным, сделал свою жизнь более закрытой».

На вопрос, был ли задержан виновный в его отравлении, политик сказал, что не может разглашать такую информацию, сославшись на тайну следствия.

Владимир Сальдо 4 августа 2022 года сообщил о своей госпитализации после обследования. Как рассказал сам политик, на немедленной госпитализации настояли врачи. Он был направлен на лечение в московский НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Позднее в СМИ появилась информация, что врио губернатора Херсонской области был отравлен. Минобороны России в августе 2022 года сообщило, что будет проводить расследование причин госпитализации господина Сальдо, но с тех пор никаких новых данных об инциденте не публиковалось.

Александр Кислов