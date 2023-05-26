Сальдо рассказал об отравлении боевым ядом в августе 2022 года

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе 2022 года его отравили боевым ядом. Исполнителем покушения, по словам господина Сальдо, стал человек из «его ближнего окружения», он пошел на это за «очень большие деньги».
Владимир Сальдо
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом все. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого человека, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно»,— рассказал Владимир Сальдо в эфире «Первого канала».
Врио херсонского губернатора уточнил, что в результате отравления он потерял сознание и не приходил в себя около двух недель. По словам господина Сальдо, после этого инцидента он «стал более осмотрительным, сделал свою жизнь более закрытой».
На вопрос, был ли задержан виновный в его отравлении, политик сказал, что не может разглашать такую информацию, сославшись на тайну следствия.
Владимир Сальдо 4 августа 2022 года сообщил о своей госпитализации после обследования. Как рассказал сам политик, на немедленной госпитализации настояли врачи. Он был направлен на лечение в московский НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Позднее в СМИ появилась информация, что врио губернатора Херсонской области был отравлен. Минобороны России в августе 2022 года сообщило, что будет проводить расследование причин госпитализации господина Сальдо, но с тех пор никаких новых данных об инциденте не публиковалось.