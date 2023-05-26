Из колонии на пленум

Сегодня из исправительной колонии под Ангарском вышел сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный в июле прошлого года по делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. Ранее ангарский горсуд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). 17 мая, уже после решения об УДО, господин Левченко лишился мандата депутата Заксобрания Иркутской области, где возглавлял фракцию КПРФ. Ближайшие сутки коммунист проведет в Москве на пленуме ЦК КПРФ, но его возможности вернуться в большую политику будут существенно ограничены из-за судимости и запрета на занятие определенных должностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Левченко (в центре) в Басманном суде (сентябрь 2020 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Левченко (в центре) в Басманном суде (сентябрь 2020 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Левченко был задержан в сентябре 2020 года по уголовному делу о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Ему и другим фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и ограничении конкуренции при поставках в регион лифтового оборудования для многоквартирных домов и выполнении договоров о замене лифтов. В июле 2022 года Кировский райсуд Иркутска приговорил господина Левченко к девяти годам лишения свободы, но в марте 2023-го Иркутский облсуд по ходатайству гособвинения снизил срок наказания до шести лет.

У ворот ИК-14, где отбывал наказание Андрей Левченко, его встречали около трех десятков человек — близкие родственники, друзья, члены обкома КПРФ, в том числе депутаты областного заксобрания.

В коротком комментарии, распространенном его сторонниками, господин Левченко поблагодарил всех пришедших его поддержать и сообщил, что утром 27 мая вылетит в Москву для участия в пленуме ЦК КПРФ.

Вернуться в регион он планирует на следующий день и уже 29 мая готов «обсудить планы на будущее» с членами обкома и ангарского горкома партии, секретарем которого он является. Источник «Ъ», близкий к семье Левченко, говорит, что на следующей неделе в Иркутске «предварительно запланирована его пресс-конференция, в ходе которой будут даны исчерпывающие комментарии».

Об освобождении Андрея Левченко стало известно 10 мая, когда ангарский горсуд удовлетворил его ходатайство об УДО. Последующие 15 суток были отведены для возможного обжалования этого решения со стороны областной прокуратуры, которого так и не последовало.

17 мая иркутское заксобрание, депутатом которого господин Левченко формально оставался, даже находясь в колонии, проголосовало за лишение его депутатских полномочий. Как пояснил «Ъ» источник в заксобрании, тот факт, что лишение мандата произошло уже после решения суда об УДО, объясняется чисто процессуальными моментами. Лишить депутата полномочий можно только после вступления в силу обвинительного приговора, и, как только соответствующая информация в отношении Андрея Левченко появилась в ГАС «Правосудие», в парламенте начали готовить вопрос к вынесению на ближайшую сессию, рассказал собеседник. По его словам, решение никто специально не откладывал и лишение мандата «должно было состояться до начала июня, причем независимо от того, было УДО или нет».

Примечательно, что против лишения господина Левченко мандата проголосовали только семь депутатов заксобрания (еще трое воздержались и двое не голосовали), хотя во фракции КПРФ состоят 18 человек, 14 из которых присутствовали на сессии. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, связывает это с манерой руководства фракцией Андреем Левченко в период губернаторства его отца Сергея Левченко. «Например, когда разрабатывался закон о школьном питании, фракцию коммунистов заставляли голосовать против, так как инициативу разработала "Единая Россия". Это вызывало недовольство внутри фракции, поскольку потенциально отражалось на репутации депутатов. И ситуация постепенно привела к расколу фракции»,— говорит собеседник.

Стоит отметить, что в ближайшее время возможности Андрея Левченко для полноценного возвращения в большую политику будут существенно ограничены.

Состав ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой он был осужден, относится к категории тяжких, а согласно избирательному законодательству граждане с непогашенной судимостью по тяжким преступлениям не могут принимать участие в выборах, причем этот запрет сохранится в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Кроме того, по окончании периода УДО (через 2 года и 2 месяца) в силу вступит дополнительное наказание — запрет на занятие должностей на госслужбе, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 11 месяцев.

Влад Никифоров, Антон Ерошенко, Иркутск