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Коммерсантъ FM
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Сторонников пакистанского экс-премьера Имрана Хана будет судить военный трибунал

Министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла сообщил на пресс-конференции сегодня, 26 мая, что дела 33 человек, участвовавших в демонстрациях в поддержку бывшего премьер-министра Имрана Хана, переданы на рассмотрение военных трибуналов. По словам господина Санауллы, обвиняемые «проникли на сверхсекретные военные объекты». Ранее сообщалось о том, что протестующие ворвались на несколько военных объектов, а также в резиденции высокопоставленных военных. Рассмотрение дел в военных трибуналах означает, что они будут закрыты для общественности и СМИ.

Самые массовые за последние 50 лет протесты начались в Пакистане после того, как 9 мая был арестован Имран Хан. Экс-премьера обвиняют в расхищении бюджетных средств, против него заведено еще несколько уголовных дел о незаконном финансировании, покушении на убийство и продаже подарков иностранных лидеров, полученных им во время пребывания на посту премьера. Через несколько дней после ареста господина Хана выпустили из-под стражи под залог. Пакистанские власти задержали несколько тысяч протестующих.

Как пишет The Wall Street Journal, по мнению сторонников Имрана Хана и его партии «Движение за справедливость», власти Пакистана хотят уничтожить оппозиционную партию перед выборами, которые должны пройти до октября. В числе задержанных — несколько десятков руководителей партии. На этой неделе министр обороны Хаваджи Асиф действительно заявлял, что правительство рассматривает возможность запрета «Движения за справедливость» после нападения его сторонников на военные объекты.

О протестах, охвативших одну из крупнейших азиатских стран после ареста экс-премьера, «Ъ» писал в публикации «Пакистан тяжело имранен».

Яна Рождественская

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