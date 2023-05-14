Хана в тюрьме не утаишь

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, задержанный по делу о растрате бюджетных средств, вышел на свободу. Впрочем, он может быть задержан вновь уже 17 мая, так как по решению Высокого суда Исламабада запрет на арест главы партии «Движение за справедливость» по любому новому делу действует только до среды. Но хотя пакистанские силовики полны решимости снова взять Имрана Хана под стражу, лидер оппозиции все же добился важной моральной победы. Верховный суд и президент Пакистана Ариф Алви осудили действия правоохранительных органов, заявив, что они нанесли ущерб пакистанской демократии. Сам же Имран Хан призывает своих сторонников продолжать мирные протесты и готовиться к парламентским выборам, намеченным на октябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер Пакистана Имран Хан прибыл в Высокий суд Исламабада в сопровождении офицеров службы безопасности

Фото: Akhtar Soomro, Reuters Бывший премьер Пакистана Имран Хан прибыл в Высокий суд Исламабада в сопровождении офицеров службы безопасности

Фото: Akhtar Soomro, Reuters

Задержание экс-премьера Пакистана Имрана Хана, вызвавшее самые массовые беспорядки в стране за последние полвека, продлилось всего три дня. Взятый под стражу во вторник харизматичный лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» уже в пятницу был выпущен на свободу. Столь быстрое освобождение Имрана Хана стало возможным после того, как решение Высокого суда Исламабада о его взятии под стражу отменил Верховный суд Пакистана.

Суд высшей инстанции счел задержание политика по делу о расхищении бюджетных средств при создании фонда «Аль-Кадир» незаконным и разрешил ему выйти на свободу под залог. Это решение действует до 26 мая.

Одновременно коллегия судей Верховного суда запретила до 17 мая арестовывать экс-премьера по любым делам, возбужденным против него после 9 мая.

В ходе своего выступления в Верховном суде экс-премьер отметил, что он выступает против насильственных действий оппозиции. «Я просто хочу свободных и честных выборов»,— пояснил он. Отвечая на вопрос суда о том, знает ли он о том, что происходило в Пакистане после его ареста, Имран Хан сообщил, что после задержания у него отобрали мобильный телефон и поэтому он не мог следить за происходящим в стране.

Освобождение Имрана Хана из предварительного заключения вылилось в целую полицейскую спецоперацию, растянувшуюся на несколько часов и державшую в напряжении всю страну. Свободно покинуть здание суда после оглашения его вердикта Имрану Хану не позволили. «Они похитили меня и держат здесь насильно. Я хочу обратиться ко всему народу и сказать, что это их злой умысел, они снова хотят что-то сделать, и вся нация должна быть готова»,— записал Имран Хан видеообращение к своим сторонникам.

В пятницу вечером пакистанские СМИ сообщили, что Имран Хан все-таки смог покинуть здание Верховного суда в сопровождении сотрудников сил безопасности, его личной охраны, а также группы активистов возглавляемой им партии «Движение за справедливость». Перед отъездом его машину проверили саперы.

Уже находясь в автомобиле, Имран Хан записал новое видео, сообщив, что его несколько часов не выпускали из здания, мотивируя это тем, что выходить на улицу якобы было «слишком опасно», хотя сам он ничего опасного не заметил.

Несмотря на то, что уже в ближайшие дни или недели он может снова быть взят под стражу, первый раунд противостояния по делу фонда «Аль-Кадир» опальный экс-премьер выиграл.

Помимо того, что ему удалось продемонстрировать свою популярность у «пакистанской улицы», готовой для его освобождения идти на радикальные действия, Имрана Хана поддержал не только Верховный суд, но и президент Ариф Алви.

В заявлении Верховного суда Пакистана отмечается, что сотрудники Национального бюро подотчетности (экономическая разведка) проявили неуважение к судебной инстанции, так как во время удержания экс-премьера после оглашения приговора нарушили принцип неприкосновенности суда. В связи с эти председатель Верховного суда Умар Ата Бандиал указал на то, что Национальное бюро подотчетности своими действиями «опозорило судебную власть».

В свою очередь, президент Пакистана Ариф Алви в письме премьер-министру Шахбазу Шарифу открыто встал на сторону бывшего премьера, осудив его задержание. «Я и народ Пакистана были шокированы, увидев видеозаписи инцидента, отражающие жестокое обращение с бывшим премьер-министром, который является популярным лидером и главой политической партии, пользующейся значительной поддержкой народа Пакистана. Неуклюжее высокомерие, с которым был произведен его арест, запятнало имидж Пакистана в международном сообществе, и врагам Пакистана теперь предоставляется возможность насмехаться и изображать Пакистан как страну, слабо уважающую права своих граждан»,— написал президент Алви премьеру Шарифу.

В послании отмечается, что «это болезненное событие привело к нападениям толпы на общественные объекты, включая здания вооруженных сил». «Я считаю, что люди имеют право протестовать, но они должны оставаться мирными и в рамках закона. Я огорчен ущербом, нанесенным общественным активам, и незаконными действиями злоумышленников. Как сторонник конституции и закона, я осуждаю подобные инциденты»,— дал свою оценку потрясений последних дней президент Пакистана.

Однако руководство исполнительной власти продолжает стоять на своем: действия экс-премьера и его сторонников представляют собой угрозу национальной безопасности страны.

«Руководство "Движения за справедливость" и его лидер Имран Хан пытаются подтолкнуть Пакистан к разрушению и осложнить проблемы, с которыми сталкивается страна. Протесты оппозиции после ареста Хана привели к самым масштабным беспорядкам в Пакистане с 1973 года. В ходе них протестующие совершили нападения на военные объекты, что стало вопиющими актами терроризма»,— заявил в пятницу на заседании правительства премьер Шариф.

В свою очередь, глава МВД Пакистана Рана Санаулла уже пообещал «добиться отмены залога» и найти способ «обязательно арестовать» Имрана Хана. Зацепок при этом может быть предостаточно, учитывая, что против него возбуждено несколько десятков дел, в рамках которых ему предъявлены обвинения по многим статьям уголовного кодекса страны.

Сергей Строкань