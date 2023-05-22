Украинский делегат рассказал о призыве парламентской ассамблеи НАТО гарантировать членство Киева на ближайшем саммите

Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что структура призвала стран—участниц альянса пообещать Киеву членство в организации на ближайшем саммите — 11 июля в Вильнюсе.

«Парламентская ассамблея призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом альянса, и согласовать последующие конкретные шаги для вступления Украины в НАТО»,— написал господин Чернев на своей странице в одной из соцсетей.

Заявление ассамблеи делегат назвал победой украинской дипломатии, добавив, что Киев давно боролся за «четкость формулировок» по соответствующей теме. Отдельную благодарность за поддержку Егор Чернев выразил польскому делегату Михалу Щербе.

15 мая The Washington Post сообщила, что страны альянса решили не приглашать Украину в состав на июльском саммите в Вильнюсе. 21 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для членства в НАТО.

Подробности последней встречи контактной группы НАТО по Украине — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Григорий Лейба