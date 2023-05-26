МИД России выразил протест из-за «фактического одобрения» США ударов по Крыму

В МИД России вызвали несколько старших дипломатов американской дипмиссии в Москве. Им заявили решительный протест по поводу высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Ранее господин Салливан заявил, что Белый дом не выступает против ударов Украины по Крыму.

В МИД России заявили, что Джейк Салливан «фактически одобрил удары» американским оружием по российской территории, в том числе по Крыму и Белгородской области.

«Подчеркнуто, что уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками»,— сказано в заявлении МИД России.

В пресс-службе ведомства добавили, что во время встречи российская сторона также акцентировала внимание на том, что «враждебные действия США, давно ставших стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями».

21 мая Джейк Салливан напомнил, что Белый дом считает Крым территорией Украины, поэтому не возражает против ударов Киева по региону американским оружием.

При этом власти США неоднократно подчеркивали, что выступают против ударов ВСУ американским оружием по международно признанным территориям России. Комментируя атаку диверсантов на Белгородскую область 22 мая, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США не поощряют удары Украины по территории России и не обеспечивают возможности для ударов внутри России. Он также говорил, что ведомство изучает сообщения о том, что в ходе атаки могло использоваться американское вооружение.

Об отношении США к атаке на Белгородскую область — в публикации «Ъ» «Хаммерское поведение».

Олеся Павленко