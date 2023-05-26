В Верховном суде Украины нашли замену арестованному за взятку председателю

Новым председателем Верховного суда (ВС) Украины назначен глава Кассационного уголовного суда страны Станислав Кравченко. Он сменил арестованного по обвинению во взяточничестве экс-председателя ВС Украины Всеволода Князева.

Как сообщает «РБК-Украина», решение о назначении Станислава Кравченко на должность председателя ВС принял пленум высшей судебной инстанции Украины. За его кандидатуру проголосовали 108 участников пленума. Всего на пост главы украинского Верховного суда претендовали четыре человека.

Предыдущий глава ВС Украины Всеволод Князев был отстранен от исполнения обязанностей и снят с поста 16 мая. За день до этого украинские силовики задержали его и заключили под стражу по подозрению в получении взятки в размере $2,7 млн. По версии украинских СМИ, деньги Всеволод Князев получил от представителей украинского миллиардера Константина Жеваго. По версии следствия, эта сумма выплачивалась в связи с делом о покупке 40% акций Ferrexpo Poltava Mining компаниями господина Жеваго. 19 апреля Верховный суд отменил решение апелляционного суда о признании сделки недействительной.

Александр Кислов