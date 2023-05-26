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Коммерсантъ FM
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Гладков сообщил о повреждении из-за обстрелов газопровода и ЛЭП в Грайвороне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрелом вооруженных сил Украины с утра находится Грайворонский городской округ. По его словам, обстрелы начались с 6:30 (совпадает с мск). Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи (ЛЭП). Пострадавших нет.

Как уточнил господин Гладков, в результате обстрелов в Грайвороне повреждены четыре частных дома. «Разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам»,— написал губернатор в Telegram.

По словам главы региона, из-за обстрелов был разрушен нежилой дом в Глотово, выбиты окна в здании Дома культуры, а также повреждены ограждения магазина и расположенных вблизи построек.

Сегодня утром Вячеслав Гладков рассказал об обстреле четырех районов Белгородской области. По его словам, в ночь на 26 мая были атакованы Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы. В результате обстрелов никто не пострадал. После начала военной операции России на Украине в Белгородской области были введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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