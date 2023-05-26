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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор рассказал о ночном обстреле четырех районов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 26 мая были обстреляны Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы. В результате обстрелов было повреждено здание коммунальной службы. Пострадавших нет.

«Ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно. Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших. Есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб. Сейчас с утра подомовой обход. Пройдем, специалисты посмотрят. Сразу начнем восстановление»,— написал губернатор в Telegram.

В конце своего сообщения, опубликованного в 6:38, глава Белгородской области уточнил, что получил информацию о начале еще одного обстрела Грайворона. Он отметил, что детали представит позднее.

В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 22 мая в результате нападения диверсантов на Грайворонский округ в регионе пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за атаку взяли на себя члены «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

О развитии ситуации в регионе — в репортаже «Ъ» «Стреляли-стреляли, а как же».

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