«Манчестер Юнайтед» прошел в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 4:1 в матче чемпионата Англии по футболу. Голы забили Каземиро (6), Антони Марсьяль (45+5), Бруну Фернандеш (73, с пенальти), Маркус Рэшфорд (78) — Жоау Феликс (89).

Для «Манчестер Юнайтеда» это третья победу подряд в чемпионате Англии, он занял третье место в турнирной таблице. В 37 матчах команда набрали 72 очка и гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В этот европейский турнир Европы попадают четыре лучшие команды английского чемпионата.

В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» 28 мая примет «Фулхэм», «Челси» в тот же день дома сыграет с «Ньюкаслом». «Манчестер Сити» досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 89 очков.

О готовящейся продаже «Манчестер Юнайтед» — в материале «Ъ» «Шейх выступил с последним словом».

Лаура Кеффер