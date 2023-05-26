Кадыров: из Чечни в зону военной операции направили более 26 тыс. человек

Более 26 тыс. человек были направлены из Чечни в зону военной операции на Украине, из них 12 тыс. — добровольцы. Об этом сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что добровольцы пошли курс ускоренной подготовки на базе в Гудермесе. «В настоящее время более 7 тыс. бойцов из Чеченской Республики успешно защищают интересы России в зоне СВО»,— добавил господин Кадыров.

По его словам, республика также участвует в техническо-материальном укомплектовании военных. Им передали 1014 единиц спецтехники, в их числе 145 бронемашин, 931 квадрокоптер, 344 прибора ночного видения, 325 тепловизоров, 138 антидронов, а также более 50 тыс. комплектов экипировки и 28 673 средства связи, сказал глава Чечни.

На прошлой неделе Рамзан Кадыров заявил, что европейские спецслужбы готовят против него теракты. Делают они это, как утверждает Рамзан Кадыров, при содействии украинских спецслужб. Он отпустил длинную бороду до окончания военной операции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».