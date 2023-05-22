Кадыров отпустил длинную бороду до окончания военной операции на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил отпустить длинную бороду на время ведения военной операции России на Украине. Как написал глава региона в Telegram, это не только «священный долг перед Родиной», но и «священный джихад против сатанистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Рамзан Кадыров вспомнил свой диалог с президентом Владимиром Путиным перед началом заседания в Пятигорске 19 мая. Владимир Путин спросил главу Чечни про его бороду: «Рамзан Ахматович, по-моему, борода у вас стала еще побольше, нет? У нас все на контроле». Тогда журналисты не расслышали, что ответил глава Чечни президенту. По словам Рамзана Кадырова, он ответил: «Да, чуть отпустил я ее».

Как рассказал глава Чечни, уже на другой личной встрече Владимир Путин снова пошутил по поводу бороды. «Я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации»,— написал Рамзан Кадыров.

«Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас, как защитников, это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества»,— считает глава Чечни.

В январе в Telegram-каналах появились слухи о введении запрета на ношение бород среди российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг эту информацию. После этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бород военными в зоне боевых действий обусловлен необходимостью следить за внешним видом.

Рамзан Кадыров, комментируя заявление депутата Соболева, заявил, что тот «прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду». По его словам, это «явная провокация», призванная «погасить боевой дух бойцов», «находящихся на священной войне ради Всевышнего». Он заявил, что 99,9% чеченских бойцов носят бороду и «ухаживают за ней, носят согласно сунне».

Анастасия Ларина