Кадыров заявил о подготовке против него терактов западными и украинскими спецслужбами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что европейские спецслужбы готовят против него теракты. Делают они это, по словам господина Кадырова, при содействии украинских спецслужб. Однако, считает глава Чечни, даже если он погибнет, Россия все равно победит.

«Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят. Если тысячу раз меня убьют, все равно не переубедят. Все равно мы выиграем. Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то сто процентов выиграем. Все равно не быть тому, чего они хотят!» — сказал Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «Смотрим.ру»).

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что, «по имеющимся сведениям», убийство дочери философа Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, подрыв машины писателя Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв «Северных потоков» были совершены «при координации спецслужб США». ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении покушений на российских чиновников и медийных личностей. Так, 5 мая сообщалось о предотвращенном теракте против одного из руководителей Запорожской АЭС, 3 мая — о задержании агентов Украины, которые готовили серию терактов против первых лиц Крыма — Сергея Аксенова, председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янины Павленко.

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Мария Федотова