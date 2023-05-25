«Газпром» отрицает планы по передаче ему в управление турецкой компании Botas

Информация о планах «Газпрома» получить в управление турецкой нефтегазовой госкомпании Botas не соответствует действительности, заявили в российской компании. Отмечается, что переговоры по этому поводу не ведутся.

«Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности»,— говорится в сообщении компании в Telegram.

Информацию о планах по передаче Botas в управление накануне, 24 мая, распространил турецкий телеканал Halk TV со ссылкой на бывшего главу департамента закупок турецкой компании Али Арифа Актюрка. Утверждалось, что это произойдет в обмен на погашение задолженности за поставляемый в Турцию российский газ.

О том, почему «Газпром» и Турция обречены друг на друга,— в колонке Юрия Барсукова «Черноморский роман».

Леонид Уварчев