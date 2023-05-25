Аномальная жара сохранится в Самарской области до конца недели

Желтый уровень погодной опасности повторно объявлен в Самарской области из-за жаркой погоды. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации синоптиков, днем в период с пятницы, 26 мая, по воскресенье, 28 мая, местами в Самарской области ожидается максимальная температура воздуха 30 – 33 градуса Цельсия. В начале недели в регионе уже объявлялся желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

Ранее синоптики региона предупредили о сильном ветре. Порывы восточного ветра местами в регионе составили до 15-18 м/с.

До этого в апреле сильные порывы ветра в Самаре привели к ряду происшествий. В частности, была повреждена кровля жилого дома в регионе. В тот же период в соседней с Самарской Ульяновской области ветер повалил деревья на авто, кровли, балконы и провода.

Георгий Портнов