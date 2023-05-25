Лукашенко поблагодарил Путина за размещение ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о размещении тактического ядерного оружия на территории республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Разговор двух лидеров состоялся во время выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что ядерное оружие у России и Белоруссии «одно на двоих». В этот момент господа Путин и Лукашенко обменялись репликами и пожали друг другу руки.

«Когда речь шла о ядерном оружии, честно говоря, я из-за акустики этой не очень расслышал, а Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал, я говорю: "Спасибо". Вот о чем шла речь, не больше»,— рассказал Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину о разговоре лидеров во время выступления господина Токаева.

О решении разместить российское ядерное оружие в Белоруссии Владимир Путин сообщил 25 марта. Строительство хранилища, по словам главы государства, завершится к 1 июля. Сегодня, 25 мая, министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. При этом господин Шойгу подчеркнул, что контроль над ядерным оружием и решение о его применении остается за российской стороной.

Евразийский экономический форум стартовал 24 мая. Вчера Владимир Путин провел неформальный обед с главами государств—членов ЕАЭС. Лидеры выступили на пленарном заседании в концертном зале «Зарядье». Сегодня в Кремле прошло заседание ЕАЭС.

Подробнее о размещении ядерного оружия — в публикации «Ъ» «Белоруссия готова к ядерному дару».