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Коммерсантъ FM
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В МИД России выразили протест послам Германии, Дании, Швеции из-за расследования подрывов «Северных потоков»

Россия заявила протест Германии, Дании и Швеции в связи с отсутствием у Москвы данных расследования о диверсиях на трубопроводах «Северный поток», сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

«Послам Германии, Дании и Швеции в России был заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий»,— отмечается в заявлении МИД России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В немецком, датском и шведском диппредставительствах ситуацию пока никак не прокомментировали.

Взрывы на двух нитках газопровода «Северный поток» в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россия пыталась инициировать создание международной комиссии по расследованию инцидента, однако Совбез ООН не поддержал соответствующую резолюцию. Совместное расследование инцидента ведут власти Германии, Дании и Швеции, привлекать Россию к следственным действиям европейские государства не намерены.

О том, как идет расследование взрывов на магистральных газопроводах,— в материале «Ъ FM» «Версии расходятся потоками».

Александр Кислов

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