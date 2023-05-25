В Краснодаре жительница дома на улице Клинической рассказала о моменте взрыва

Жительница дома на улице Клинической в Краснодаре рассказала о моменте взрыва. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Несмотря на то, что женщина и ее семья не находились дома в момент происшествия, Дарья Щученко поделилась известными ей подробностями. Жительница поврежденной многоэтажки сообщила, что взрывная волна разрушила стены двух соседних квартир. Ее семья проживала по-соседству от помещения, в котором произошел хлопок.

«Сосед справа находился дома. Он тоже чудом не пострадал. Находился в дальней комнате. Именно он спас девушку с ожогами из квартиры»,— цитирует издание заявление женщины.

Девушку с ожогами доставили в больницу, но, по мнению Дарьи Щученко, жертв могло быть больше, поскольку супруг женщины покинул жилище вместе с семилетним сыном всего за 20 минут до взрыва. Ее саму вызвали на работу. Женщина называет эти обстоятельства «чудом», позволившим семье спастись. В настоящее время чета Щученко проживает в квартире знакомых.

Взрыв бытового газа в доме на Клинической произошел 24 мая. Из здания эвакуировали 56 человек. Известно об одной пострадавшей. Часть жильцов разместили во временных пунктах временного размещения, некоторым разрешили провести ночь в своих квартирах.

Анастасия Донскова

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