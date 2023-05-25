Китайский МИД объяснил украинский кризис противоречиями в европейской системе безопасности

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что суть украинского кризиса кроется в резком обострении противоречий в системе европейской безопасности. Так госпожа Мао ответила на соответствующий вопрос ТАСС.

«Украинский кризис, по существу, это трагедия, которой можно было избежать. Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью»,— сообщила представитель китайского МИДа.

По мнению госпожи Мао, текущий этап конфликта представляет собой «болезненный урок», который следует осмыслить всем сторонам. «В украинском кризисе Китай всегда определял свою позицию, исходя из существа самого дела, мы всегда твердо стояли на стороне мира, диалога и исторической справедливости, мы всегда были привержены содействию миру и переговорам»,— подчеркнула дипломат.

Ранее сегодня, 25 мая, пресс-служба китайского МИДа представила итоги переговоров спецпредставителя КНР в Евразии Ли Хуэя со статс-секретарем германского МИДа Андреасом Михаэлисом. По словам господина Ли, Китай поддерживает инициативы Европы, если те связаны с поиском первопричин кризиса. Завтра, 26 мая, господин Ли приедет на переговоры в Москву.

О миссии КНР по урегулированию украинского кризиса — в публикации «Ъ» «Украине готовят китайскую ничью».

Григорий Лейба