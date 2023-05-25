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Коммерсантъ FM
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Китай в переговорах с Европой настаивает на поисках первопричин украинского кризиса

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Китай поддерживает страны Европы в поисках первопричин украинского кризиса, сообщила пресс-служба китайского МИДа. С тезисом господин Ли выступил на переговорах со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом в Берлине.

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй переговорах со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй переговорах со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом

Фото: fmprc.gov.cn

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй переговорах со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом

Фото: fmprc.gov.cn

Господин Ли сообщил немецкому коллеге, что в основе позиции Китая по украинскому вопросу лежит содействие мирным переговорам и политическому урегулированию. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин рекомендовал всем сторонам «начинать с себя» на пути выхода из кризиса и создавать благоприятные условия для переговоров путем накопления взаимного доверия. По словам господина Ли, Китай поддерживает инициативы Европы, если те связаны с поиском первопричин кризиса.

Немецкий дипломат в ответ сообщил, что ФРГ высоко оценивает активные усилия Китая по смягчению кризиса на Украине. Также господин Михаэлис подчеркнул важность диалога между странами по международным и региональным вопросам и выразил готовность к дальнейшей коммуникации с КНР по вопросам урегулирования конфликта.

Подробнее о том, как множатся инициативы по урегулированию конфликта на Украине — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Григорий Лейба

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