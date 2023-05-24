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Коммерсантъ FM
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Спецпредставитель КНР Ли Хуэй приедет в Москву 26 мая

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Москву в пятницу, 26 мая. Об этом заявил полномочный министр посольства Китая в РФ Лю Сюэсун.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, послезавтра приезжает в Москву»,— сказал дипломат ТАСС на полях второго Евразийского экономического форума в ответ на соответствующий вопрос.

16 и 17 мая господин Ли был с визитом в Киеве. Он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который заявил о неприемлемости мирового урегулирования с потерей территорий. Также в планы китайского дипломата входят визиты в Польшу, Францию, Германию и Россию. Это первая попытка Пекина сыграть роль посредника в украинском урегулировании. Турне спецпредставителя КНР проходит в закрытом режиме — ни график встреч, ни продолжительность поездки заранее не разглашаются.

Подробности — в публикации «Ъ» «У мира глаза велики».

Лаура Кеффер

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