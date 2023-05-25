Глава «Краснодаргоргаза» Коротких: эпицентр взрыва газа в пятиэтажке Краснодара был в жилой комнате

Глава «Краснодаргоргаза» Виталий Коротких заявил, что газовое оборудование в квартире, где произошел взрыв, расположенной в пятиэтажном доме на улице Клинической, осталось целым. Сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.

«По нашей предварительной информации, инцидент произошел в жилой комнате. Все газовое оборудование целое»,— пояснил гендиректор «Краснодаргоргаза».

Виталий Коротких отметил, что газовые стояки, узлы учета, оборудование целые. При этом обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось в декабре прошлого года. Специалисты организации обследуют место происшествия на предмет тяги вентиляционных каналов из соседней квартиры, проверяют стояки и соседние подъезды.

Взрыв в краснодарской многоэтажке произошел 24 мая. Предварительно сообщалось, что это был газовый хлопок. В результате происшествия пострадала женщина. Из дома эвакуировали 56 человек. Позднее жильцам уцелевших квартир разрешили провести ночь дома, остальных отправили в ПВР. Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что пострадавшим выплатят компенсации и создадут оперштаб для восстановления утраченных при взрыве документов.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram