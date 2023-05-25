Минфин США: возможное понижение кредитного рейтинга подтверждает необходимость повышения лимита госдолга

Министерство финансов США отреагировало на решение Международного рейтингового агентства Fitch поместить долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) страны в иностранной валюте на уровень ААА с возможностью понижения. По мнению Минфина, возможное понижение кредитного рейтинга подтверждает, что Конгресс должен немедленно повысить лимит госдолга США.

«Как предупреждала глава Минфина Джанет Йеллен, балансирование на грани долгового лимита в течение нескольких месяцев наносит серьезный ущерб американским гражданам и предприятиям, повышает стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и угрожает кредитному рейтингу Соединенных Штатов»,— заявила пресс-секретарь Минфина США Лили Адамс (цитата по CNN).

С аналогичной позицией выступил и Белый дом. «Это усиливает необходимость того, чтобы Конгресс быстро принял решение для предотвращения национального дефолта»,— следует из заявления администрации президента США.

В Минфине США несколько раз предупреждали, что к июню у ведомства могут закончиться деньги из-за достижения потолка госдолга. Если до этого времени демократам и республиканцам в Конгрессе и администрации Джо Байдена не удастся урегулировать вопрос, США будет грозить национальный дефолт, который ударит по всей мировой экономике. 21 мая Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по этой теме из-за условий республиканцев (партия контролирует Палату представителей). Многие из них не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И невозможное возможно».

Милена Костерева