Правительство Казахстана дополнительно выделит $1,4 млн на борьбу с лесными пожарами

Правительство Казахстана выделит из резерва свыше 623 млн тенге ($1,4 млн) на средства борьбы с лесными пожарами, сообщила пресс-служба премьер-министра республики. Кабмин указывает, что возникновение лесных пожаров на территории страны становится все более значимой проблемой.

На выделенные деньги приобретут вертолеты Ми-8, адаптированные к спасательным миссиям, а также 26 устройств сброса воды на внешней подвеске. «Указанные меры позволят значительно повысить оперативные возможности специальных служб при борьбе с природными пожарами»,— рассчитывают в правительстве.

17 мая о сложной обстановке с лесными пожарами на Урале президенту России Владимиру Путину доложил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. До этого ситуация с пожарами стала поводом для внепланового визита министра в Свердловскую область. Сложная обстановка в середине мая сложилась также на Южном Урале, в Зауралье и Тюменской области.

Григорий Лейба